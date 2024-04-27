Свыше 20 тыс человек посетили выставку в галерее «Дом Озерова» Коломны

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» завершилась выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Ее посетили свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамах экспозиции было представлено более 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Это лучшие произведения из частных коллекций, которые предстали на выставки впервые.

В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

Как ранее сообщали в ведомстве, в Подмосковье 27 апреля состоится программа «Весенняя перезагрузка».

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