Свыше 20 снеговиков украсили сквер театра «Огниво» в Мытищах

Первый день зимы жители и гости городского округа Мытищи встретили в сквере театра кукол «Огниво», где в торжественной обстановке открылся второй фестиваль «Город Снеговиков». Здесь расположились 23 снежные фигуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Некоторые мытищинцы принимают участие в фестивале уже второй раз, и создание новых снежных героев стало доброй семейной традицией.

«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то волшебным и сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу же решила, что мы будем участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал настоящим любимцем театра и провел здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», — рассказала жительница Мытищ Олеся.

Прийти в «Город Снеговиков» и увидеть работы детей и их родителей можно будет до конца зимы.

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