Свыше 15 тыс человек посетили VII фестиваль народных промыслов в Подмосковье

В селе Кривандино в городском округе Шатура завершился VII фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый». Его посетили более 15 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы около 200 мастеров представили свое творчество. Гости смогут ознакомиться с их работами и приобрести игрушки, керамические изделия, одежду, мед, сыр, сладости и многое другое. Также организаторы подготовили мастер-классы по плетению из бумажной лозы, работе с глиной и с полимерной глиной, росписи по дереву и многому другому.

Целью фестиваля является возрождение народных традиций, их популяризация, а также продвижение ценности ручного творческого труда. Организаторы стремятся привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры и приобщить подрастающее поколение к ее истокам.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.