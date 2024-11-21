Свыше 100 интерактивных мероприятий подготовлены для жителей Лыткарина зимой

В городском округе Лыткарино началась подготовка к проведению зимних развлекательных мероприятий к Новому году. Открытие зимнего сезона на площади и в парке Дворца культуры «Мир» запланировано на 1 декабря. Тогда же на главной площади нарядят основной атрибут праздника — новогоднюю елку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках реализации проекта «Зима в Подмосковье» на территории городского округа Лыткарино в период с декабря 2024 года по март 2025 года запланировано более 100 мероприятий», — сказала председатель комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма г. о. Лыткарино Ольга Кленова.

Также 14 декабря в ЗИЛ-городке и квартале 1 запланированы праздники двора: организуют интерактивные игровые программы для детей и взрослых с участием скоморохов.

19 и 20 декабря пройдут благотворительные елки главы городского округа, куда будут приглашены дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников СВО и многодетных семей.

Главное новогоднее интерактивное мероприятие пройдет 22 декабря на центральной площади муниципалитета.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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