Свыше 100 человек Подольска приняли участие в VI открытом фестивале творческих людей

В Доме культуры Подольска «Металлург» более 120 человек приняли участие в VI открытом фестивале творческих людей старше 30 лет «Шанс есть у каждого из нас». Его провели при поддержке фракции «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания проводились в трех номинациях: ИЗО и декоративно-прикладное искусство, хореография и вокал. Всего приняли более 50 заявок.

Для всех желающих провели мастер-класс по изготовлению цветка, символизирующего фестиваль. Участники познакомились с простыми, но эффективными техниками создания ярких поделок. Были использованы только бумага, клей и шпажка, что сделало процесс доступным для всех возрастов и уровней подготовки.

В судейский состав вошли член международного союза хореографов Дмитрий Крей, солист Подольской филармонии Дмитрий Агафонов, художник Илья Арефьев.

В результате жюри определили победителей. Лауреатами стали Виктор Кубанский из СДК «Рассвет», Евгения Широкова из эстрадно-вокальной студии «Форте». Также группа «Рассвет plus» народного коллектива «Ансамбль народного танца «Рассвет» и «Нигма-Созвездие» образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Созвездие».

В номинации «Хореография» гран-при фестиваля получил семейный дуэт «ВИКТОРиЯ», в номинации «Вокал» — студия эстрадного вокала «Голос», ансамбль танца «Серебрянный век» ННОУКС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой».

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