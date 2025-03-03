Свыше 10 тыс человек приняли участие в масленичных гуляниях в Егорьевске

В парке «200 лет Егорьевску», ПКиО «Пегас», Егорьевском музее и селах муниципалитета в минувшее воскресенье отметили Масленицу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. В егорьевских парках гуляние началось с праздничного шествия. Артисты в ярких народных костюмах приглашали посетителей на праздник. К торжеству присоединялись дружескими компаниями и семьями. Участников ждали хороводы, конкурсы частушек, перетягивание каната, ярмарки и другие развлечения. Для детей прошли мастер-классы. В парке «200 лет Егорьевску» можно было научиться делать кукол-Маслениц из разных материалов, коняшек из сена, освоить тонкости традиционной в егорьевском крае гуслицкой росписи, в домиках деревни «Простоквашино» детям показали технику изготовления весенних солнышек. В парке культуры и отдыха «Пегас» состоялось также награждение победителей и участников конкурса «кукла-Маслена» и прошла традиционная лотерея.

На станции «С медом да вареньем» всех гостей праздника угощали бесплатными блинами с разными начинками и горячим чаем. Любители активного отдыха смогли помериться силами в богатырских забавах. Праздничную атмосферу создавали концертная программа и сказки от артистов егорьевских ДК.

Всего Масленицу в егорьевских парках, по информации Управления культуры и туризма администрации муниципалитета, посетили более 5 000 человек. Еще около 5 000 присоединились к гуляниям в селах, где специалисты учреждений культуры также организовали яркие праздники.

Масленичную неделю провели и в Егорьевском историко-художественном музее. Программу, посвященную традициям празднования встречи весны, посетили дети и взрослые Егорьевска, Куровского, Люберец, Подольска, Шатуры, Москвы, Ногинска, Рязани, Раменского и других городов. Здесь рассказали об истории, обычаях Масленицы на Руси, о значении каждого дня недели.

«В воскресенье во многих губерниях происходил ритуал сожжения чучела Масленицы. Его везли участники масленичного поезда, в котором насчитывалось порой несколько сот лошадей. Просили прощения, сами прощали все обиды и невзгоды. Крепко обнимались и троекратно целовались в знак примирения. Считалось важным и необходимым начать Великий пост прощенными и чистыми, поэтому вечером ходили в баню. Тщательно убирали дома, мыли посуду, сжигали остатки еды и ненужные вещи, которые не пригодились бы в новом году», — рассказали сотрудники Егорьевского музея.

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