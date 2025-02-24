Свыше 1 тыс жителей Дмитровского округа посетили музей техники Вадима Задорожного

23 февраля в крупнейшем в России частном музее исторической техники состоялось масштабное празднование Дня защитника Отечества. Поездка, организованная в рамках духовно-патриотического воспитания молодежи при поддержке главы Дмитровского округа Ивана Курданина, собрала более 1 000 детей из семей участников специальной военной операции, а также отличившихся школьников и студентов общеобразовательных учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное открытие началось с выступления духового оркестра имени Романа Олексюка. Основатель и директор музея Вадим Задорожный тепло поприветствовал гостей, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и уважения к героям Отечества.

Кульминацией праздника стал торжественный парад исторической военной техники и кадетов, который вызвал восторг у зрителей всех возрастов. Агитбригада Института театрального искусства представила яркие номера, посвященные подвигам защитников Родины. Особое впечатление на гостей произвела церемония развертывания масштабной копии Знамени Победы площадью 200 кв.м

«Эта поездка в музей не просто экскурсия — это важный шаг в воспитании наших детей. Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал связь с историей нашей великой страны, увидел своими глазами, какой путь прошла Россия, и понял, как важно ценить и беречь наследие наших предков», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

С поздравлениями к гостям также обратились генерал-полковник Владимир Говоров и генерал-полковник Иван Скуратов, подчеркнувшие важность патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Для юных посетителей была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, анимация, лазертаг, тематические фотозоны и катание на исторической технике. В музейном кинотеатре прошли бесплатные показы фильмов киностудии «Военфильм», а на полевой кухне гости смогли попробовать традиционные солдатские угощения — кашу и чай.

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