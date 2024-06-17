Свыше 1 тыс человек посетили премьеру спектакля «Метель» в Подмосковье

В культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» в городском округе Красногорск 14 июня состоялась премьера спектакля «Метель» академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Мероприятие приурочено к 225-летию поэта А. С. Пушкина. Его посетили свыше 1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

«От лица зрителей и от себя хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации и лично Никиту Михалкова, его Академию, за возможность увидеть сегодня этот спектакль. Среди зрителей сегодня присутствуют сотрудники медицинских учреждений, и в преддверии Дня медицинского работника с особым теплом хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, успехов и всего самого хорошего», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов перед началом спектакля.

Повесть «Метель» написана в 1830 году в Болдине и издана в 1831 году. Это последнее произведение Александра Пушкина из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Актерская мастерская под руководством Никиты Михалкова представила на сцене живые истории, наполненные эмоциями и смыслом. Шестнадцать талантливых исполнителей смогли передать не только сюжет произведения, но и его душу, вдохновляя зрителей на размышления о вечных ценностях и непостижимых законах судьбы.

«Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов. Наш спектакль «Метель» объединил несколько рассказов из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина: здесь много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться. Актер остается наедине с литературным текстом автора и зрителем. «Метель» с ее жизненным сюжетом, эскизно очерченными характерами и романтической обстановкой — настоящая проверка на «профессиональную прочность» и уровень актерского мастерства», — отметил основатель Академии Никита Михалков.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова — образовательный проект, созданный в 2015 году. Учебное заведение реализует программы профессиональной переподготовки, основной целью которых является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Основателем и ректором академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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