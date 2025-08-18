Свыше 1 тыс человек посетили фестиваль «Брюсовы горизонты» в Подмосковье

16 августа в парке культуры и отдыха в Лосино-Петровском прошел астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты», организованный АНО «МосОблПарк» при Грантовой поддержке Движения Первых. Мероприятие посетили 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Открытие фестиваля началось награждением победителей тематического конкурса рисунков «Первые в космосе» и дефиле участников одноименного конкурса-парада галактических костюмов. Гости приняли участие в творческих мастер-классах от местного отделения Движения Первых и в преодолении полосы препятствий. Для посетителей прошли познавательные лекции от астрономов и исследователей космоса, наблюдения в солнечный телескоп и астроуроки от клуба «Шаг в космос», знакомство с устройством телескопа и соревнования моделистов.

Совместно с сотрудниками музея-усадьбы Я. В. Брюса в Перголе была организована историческая зона «Брюсов кабинет» с выставкой о Якове Брюсе, которая стала одной из точек специального культурно-просветительского квеста.

Завершилось мероприятие концертной программой «Ближе к звездам» и кинопоказом фильма «Гагарин. Первый в космосе».

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и грантовой поддержке Движения Первых, при содействии Администрации городского округа Лосино-Петровский, МАУК г. о. Лосино-Петровский «Объединенная дирекция парков», Лосино-Петровской городской библиотеки, Усадьбы Я. В. Брюса.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие.

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.