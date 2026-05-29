Священник Илья Савастьянов рассказал о богослужении на Троицу
Священник Илья Савастьянов сообщил, что в День Святой Троицы в храмах начинают читать молитву «Царю Небесный.» и совершают особые коленопреклонные молитвы. Об особенностях богослужения он рассказал газете «Известия».
День Святой Троицы, или Пятидесятница, считается одним из важнейших христианских праздников. В церковной традиции его называют днем рождения Церкви.
«В этот воскресный день начинается чтение одной из главных молитв „Царю Небесный.“, а также на вечерне в этот день читаются особые коленопреклонные молитвы», — указал Савастьянов.
Священнослужитель отметил, что праздник символизирует начало церковной жизни после Пятидесятницы, когда, согласно преданию, на апостолов сошел Святой Дух. По его словам, Троица занимает центральное место в богослужебном календаре.
Ранее руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии священник Альвиан Тхелидзе заявил, что представление о «самой сильной молитве» в Страстную пятницу не соответствует церковной традиции.
