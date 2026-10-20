Светлана Трушина представит восьмой сборник стихов и прозы в Можайске

Творческий вечер почетного гражданина Можайска, члена союза писателей РФ Светланы Трушиной посвятят ее восьмому лирическому сборнику «Богом благословенный рассвет». В книгу вошли стихи и прозаические воспоминания.

Трушина известна как педагог, поэт и общественный деятель. Более 35 лет назад, после завершения военной службы супруга, семья получила участок в Можайском и начала строить дом. Тогда ей предложили стать завучем школы №2. Она получила сертификаты конфликтолога и имиджмейкера, окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова с красным дипломом — одной из трех выпускников из 107.

За работу в журналистике в России и за рубежом Трушину наградили орденом Дружбы народов, за деятельность в образовании — медалью губернатора Московской области. Она преподавала в юридическом институте, читала лекции по русскому языку в институте повышения квалификации учителей Подмосковья. Сейчас ведет занятия по культуре речи с экскурсоводами в Музее-заповеднике А. С. Пушкина в Вяземах.

Стихи Трушина начала писать к восьми годам. Ее творчество посвящено природе, любви к родине, чести, долгу, верности и нравственности. Среди наград — победа в Губернаторском патриотическом конкурсе и Гран-при конкурса Гостелерадио России «Душа Подмосковья — 21 век».

По словам автора, преодолеть жизненные трудности ей помогли желание добиться цели и общение с умными, надежными людьми. Главным она считает верный выбор, верность намеченному пути, отказ от сделок с совестью и соблюдение заповедей.

Накануне презентации, в день рождения поэтессы, председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников поздравил ее, отметив, что ее талант и трудолюбие прославляют округ. Он пожелал ей здоровья, творческих успехов и долгих активных лет.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.