Суд взыскал с Леры Кудрявцевой компенсацию за затопление соседской квартиры

Суд взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой денежную компенсацию за затопление квартиры соседей. Она заплатит 463 446 рублей в пользу АО «АльфаСтрахование», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иск о взыскании компенсации удовлетворил Пресненский районный суд столицы. В сумму также включены расходы по уплате госпошлины и нотариальные расходы.

Инцидент произошел еще в начале прошлого года. Кудрявцева вместе с дочерью уехала отдыхать в Дубай, когда у нее в квартире взорвалась батарея. В итоге кипяток затопил соседей.

Масштаб произошедшего звезда оценила не сразу. Внутри ее жилья плавали ковры и предметы. В итоге телеведущая так и не получила выплат от страховой компании, а теперь сама заплатит компенсацию.

