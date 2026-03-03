Суд в Москве признал коллекцию Святослава Рериха федеральной собственностью

сегодня в 19:12

Судебное решение в столичном Измайловском районном суде завершилось в пользу государства. Иск против Международного центра Рерихов был полностью удовлетворен, и теперь коллекция является собственностью России, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции .

Речь идет о 272 предметах, которые ранее принадлежали известному художнику Святославу Рериху. Теперь право собственности на эти ценности официально перешло к Российской Федерации.

Ответчиком по делу выступила международная общественная организация «Международный центр Рерихов». Суд принял решение в пользу государства.

В данный момент вся коллекция хранится в Государственном музее искусств народов Востока. Там предметы искусства находятся под надлежащим присмотром.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.