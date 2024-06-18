Суд обязал законсервировать главный дом усадьбы «Шарапово» в Чехове

Специалисты Главного управления культурного наследия Подмосковья провели выездное обследование объекта культурного наследия регионального значения — «Усадьба Г. Н. Васильчикова «Шарапово», кон. XVIII – нач. XIX вв.: главный дом» в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

В ходе осмотра было установлено, что не выполнены работы, предусмотренные актом технического состояния, включая консервационные работы и работы по разработке проектной документации для сохранения объекта культурного наследия в полном объеме.

Главное управление обратилось в арбитражный суд Московской области с иском к администрации городского округа Чехов Московской области о понуждении выполнить указанные работы.

Решением суда исковые требования Главного управления удовлетворены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.