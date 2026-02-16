Суд лишил автомобиля участника группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко

Участник группы Quest Pistols Show Иван Криштофоренко, также известный под псевдонимом VA.NO, потерял свою машину по решению суда. Молодого человека во второй раз поймали за рулем в нетрезвом виде, об этом сообщает «МК: срочные новости» .

Химкинский городской суд вынес решение по уголовному делу, заведенному на Криштофоренко. По данным следствия, молодого человека задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая, что ранее у музыканта уже было административное наказание за подобное нарушение, в отношении него возбудили уголовное дело.

В итоге суд оштрафовал Криштофоренко на 200 тысяч рублей, а также запретил водить транспортные средства в течение двух лет, автомобиль Lexus конфисковал в счет государства.

