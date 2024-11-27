Студию рисования песком откроют в Лобне 30 ноября

Жителей Лобни 30 ноября приглашают на открытие новой студии Sand art, где каждый сможет освоить рисование песком. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе мероприятия:

презентация студии — присутствующим расскажут о курсах и программах для разных возрастов и уровней подготовки, а также о том, что такое песочная анимация, и чем она полезна;

демонстрация мастерства — педагог студии покажет, как создается песочная анимация в прямом эфире. Она создаст новогодние пейзажи, которые будут транслироваться на большой экран;

творческий мастер-класс — гости смогут попробовать свои силы в рисовании песком.

Во время презентации для гостей студии будет организована чайная пауза.

Открытие состоится 30 ноября в 16:00 и в 18:00 по адресу: Лобня, улица Окружная 11, к.3, центр досуга «Восточный».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.