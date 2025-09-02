Студия RT в Пекине находится в историческом здании возрастом 600 лет

сегодня в 17:09

Студия RT в Пекине расположилась в историческом здании возрастом 600 лет

Студия RT в Пекине разместилась в историческом здании, которому уже 600 лет. Она была смонтирована в рекордно короткие сроки — всего за сутки.

В ходе четырехдневного визита президента России Владимира Путина арабская, английская, французская и испанская редакции RT освещают ключевые моменты саммита ШОС, а также торжества, посвященные 80-й годовщине победы во Второй мировой войне над японской армией.

Во времена правления династии Мин, шесть веков назад, данное здание служило местом размещения госслужащих.

Со временем этот комплекс был приобретен придворным аристократом, чья внучка впоследствии стала супругой китайского императора. В 2008 году здесь открылся отель под названием Han Palace International Hotel.