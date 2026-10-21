Студия из Рузского округа получила диплом I степени конкурса «Величие России»

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Театральная студия «Редкий кадр» Дороховского дома культуры получила диплом I степени на Всероссийском многожанровом конкурсе «Величие России» в Москве за постановку «Маленькая Баба Яга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спектакле «Маленькая Баба Яга» выступили София Тимонина (маленькая Баба Яга), Амина Акашева (ворон Абрахас), Стефания Говорова (Главная ведьма), Карина Шипилова (Горная ведьма) и Валерия Бочкова (Болотная ведьма). Педагог и режиссер-постановщик студии «Редкий кадр» — Юлия Валерьевна Бирюкова.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил вклад наставника и совместный труд участников студии.

«Каждая победа — это результат большого общего труда. Пусть впереди у студии будет еще больше ярких постановок, теплых зрительских откликов и громких аплодисментов!» — отметил Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что юные артисты округа успешно выступают на областных и федеральных конкурсах.

«Высокий уровень жюри и серьезная конкуренция делают эту победу особенно ценной», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.