Студия из Рузского округа получила диплом I степени конкурса «Величие России»
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Театральная студия «Редкий кадр» Дороховского дома культуры получила диплом I степени на Всероссийском многожанровом конкурсе «Величие России» в Москве за постановку «Маленькая Баба Яга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В спектакле «Маленькая Баба Яга» выступили София Тимонина (маленькая Баба Яга), Амина Акашева (ворон Абрахас), Стефания Говорова (Главная ведьма), Карина Шипилова (Горная ведьма) и Валерия Бочкова (Болотная ведьма). Педагог и режиссер-постановщик студии «Редкий кадр» — Юлия Валерьевна Бирюкова.
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил вклад наставника и совместный труд участников студии.
«Каждая победа — это результат большого общего труда. Пусть впереди у студии будет еще больше ярких постановок, теплых зрительских откликов и громких аплодисментов!» — отметил Александр Горбылев.
Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что юные артисты округа успешно выступают на областных и федеральных конкурсах.
«Высокий уровень жюри и серьезная конкуренция делают эту победу особенно ценной», — прокомментировал Андрей Сорокин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.