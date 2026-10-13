Студия из Химок вышла в четвертьфинал «Театрального поединка»

Студия «Волшебный Мир Театра» из Химок прошла в четвертьфинал седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок» по итогам осеннего этапа, который состоялся 11 октября в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В осеннем этапе седьмого сезона «Театрального поединка» участвовали 24 коллектива из 21 города Подмосковья. Химки представили студия «Волшебный Мир Театра», школа мюзикла «Инсайд» и театр-студия «Дом». По итогам выступлений в 1/8 финала студия «Волшебный Мир Театра» вышла в четвертьфинал и продолжила борьбу.

«Театральный поединок» — соревнование в формате актерской импровизации, выступления на котором оценивает профессиональное жюри. Проект реализуется в Московской области с 2020 года. Его автор и руководитель — актер, режиссер и магистр театрального искусства Максим Драченин. В основе проекта — идея русского психологического театра и система Станиславского. Ключевой принцип — актерская импровизация как высшая форма творчества.

Химкинские коллективы традиционно активно участвуют в проекте. В 2025 году студия «Волшебный Мир Театра» победила в школьной лиге и завоевала главный кубок. В финале третьего сезона «Школьной лиги» два коллектива из Химок заняли призовые места: Химкинский молодежный театр МБКТ — первое, театральный коллектив «Прима» — второе.

Финал седьмого сезона «Театрального поединка» состоится 30 ноября на Губернской сцене МХАТа имени М. Горького.

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