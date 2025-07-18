Студия Amazon выкупила права на фильм «Основной инстинкт», чтобы снять ремейк

Отмечается, что студия совместно с United Artists и продюсером Скоттом Стабером уже приобрела права на данный фильм. Сценаристом должен выступить автор оригинальной версии 80-летний Джо Эстерхаз. Он же участвовал в разработке таких проектов, как «Шоугелз», «Щепка» и других.

Скотт Стабер, Ник Несбитт, Адам Гриффин и Крейг Баумгартен станут продюсерами ремейка. Однако пока не известно, кто будет режиссером ленты. Более того, остаются нераскрытыми детали актерского кастинга, название перезапуска и даты выхода его в прокат.

Фильм «Основной инстинкт» Пола Верховена вышел в 1922 году. В главных ролях были Шэрон Стоун и Майкл Дуглас. Картина рассказывает историю о детективе, пытающемся раскрыть дело о серии убийств на сексуальной основе, а также его взаимоотношения с писательницей, которая описывала все эти преступления в своих криминальных романах.