Студенты Подольска посетили православную экскурсию в Троицком соборе

Около 30 студентов колледжей 20 октября побывали на экскурсии «Подольск Православный» в Троицком кафедральном соборе. Участники познакомились с историей храма и побеседовали со священником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия «Подольск Православный» прошла 20 октября в Троицком кафедральном соборе Подольска. Ее посетили около 30 человек — представители ТЭК, колледжа имени Никулина, РГУТИС и других учебных заведений.

Встречу провел клирик собора, ответственный за взаимодействие с молодежью от Подольского благочиния иерей Димитрий Грицышин. Проект реализуется второй год: студенты посещают храмы и святыни округа, встречаются с духовенством и обсуждают актуальные темы.

Первый заместитель председателя совета депутатов округа Евгений Патрушев поприветствовал участников и пожелал им быть внимательными к своей истории и культуре.

«Мы общаемся в неформальной обстановке, изучаем и обсуждаем темы, которые интересуют молодежь. Готовы отвечать на любые вопросы», — отметил отец Димитрий.

Участники познакомились с историей Троицкого собора, его архитектурными особенностями и внутренним убранством. После прогулки по храму состоялась беседа о любви, счастье и смысле жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.