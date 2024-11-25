Студенты музыкального училища выступили для жителей Дзержинского

Здесь во дворце культуры «Вертикаль» молодые исполнители (16+) дали яркий концерт для любителей живой музыки.

На протяжении полутора часов музыканты исполняли для гостей вечера классические произведения — звучали и барочные композиции, и современный фьюжн. Громкими аплодисментами зрители благодарили исполнителей за их мастерство.

Концерт прошел в рамках проекта «Краски классики, который реализуется в ДК „Вертикаль“ с 2021 года.

Один раз в месяц здесь выступают профессиональные артисты с классическими музыкальными программами. Добрые друзья Дворца культуры, выпускники и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, регулярно радуют жителей Дзержинского своим творчеством: виртуозной игрой на гитаре, тонким и нежным звучанием скрипки. Музыканты также исполняют мировую классику на русских народных инструментах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.