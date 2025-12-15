сегодня в 19:03

Студенты Московской консерватории выступят с концертом в парке Патриот 20 декабря

Концерт классической вокальной музыки пройдет 20 декабря в 15:00 в парке Патриот в Одинцовском округе. В программе — произведения известных композиторов в исполнении студентов Московской консерватории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 20 декабря, в 15:00 в студии военных художников имени М.Б. Грекова на территории военно-патриотического комплекса «Партизанская деревня» Центрального парка Патриот состоится концерт классической вокальной музыки.

Вечер подготовили студенты Московской консерватории, обучающиеся в классе народного артиста России Олега Кулько. В программе прозвучат произведения композиторов разных эпох: Скарлатти, Верди, Доницетти, Римского-Корсакова, Глинки, Форе, Моцарта, Турина, Мейербера и Рахманинова. Вход на мероприятие свободный.

Студия военных художников имени М.Б. Грекова названа в честь известного русского баталиста и пейзажиста Митрофана Грекова. Павильон стал традиционной площадкой проекта Музыкальный салон «Классика рядом», который реализуют департамент культуры Министерства обороны России, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и фонд развития культуры «Во Благо». Возрастное ограничение: 0+.

