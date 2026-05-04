Студентка из Пушкинского округа победила на конкурсе в Петрозаводске

Студентка из Пушкино Екатерина Деркач стала лауреатом I степени на VIII Международном конкурсе «Жемчужина Карелии», который прошел с 1 по 3 мая в Петрозаводске. Она победила в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 16–19 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Петрозаводске с 1 по 3 мая состоялся VIII Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Карелии». В нем участвовали творческие коллективы и сольные исполнители без возрастных ограничений, распределенные по десяти возрастным группам. Программа включала 13 номинаций, среди которых вокал, хореография, художественное слово и театральное искусство.

Студентка второго курса эстрадного отделения Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Екатерина Деркач из Пушкино завоевала звание лауреата I премии в номинации «Эстрадный вокал» в категории 16–19 лет. Подготовкой вокалистки занимался заслуженный артист России, преподаватель Эдуард Борисович Страхов.

По итогам конкурса лауреаты I степени и обладатели Гран-при получили приглашение к участию в грантовых конкурсах фонда «Мир на ладони», который выступил главным организатором фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.