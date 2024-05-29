На площадках столичного фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» подготовили сценическую программу. Театральные коллективы представят спектакли по мотивам известных с детства сказок о пиратах, моряках, Русалочке и других морских обитателях, сообщает пресс-служба проекта «Московские сезоны».

На одной из флагманских площадок на улице Школьной обустроили сцену на макете настоящего корабля. Здесь 30 мая в 18:00, 1 июня в 14:00 и 2 июня в 16:00 можно будет услышать синкопы в исполнении «Jazz Band Артура Лорана». Помимо этого, 1 июня в 18:00 тут представят каверы от группы Jazz Room.

На сцене на Тверской площади 1 июня в 20:00 выступит группа GORODA, а 2 июня в 20:00 — полуфиналист шоу «Голос. Дети» Миша Житов. 31 мая в 17:00 клоунессы театра «ДаМы» представят спектакль «Пираты и принцесса». Помимо этого, на площадке выступят кавер-группы Black Tie, SIRIN, FEEL ME, «5 сторон», «Молния», COCKTAIL JAZZ и другие.

На фестивальной площадке рыбного рынка «Москва — на волне» 1 июня в 19:00 выступит выпускница «Фабрики звезд- 3» KRAYNOVA. Она исполнит полюбившиеся поклонникам хиты. 31 мая в 19:00 на этой сцене состоится выступление финалиста шоу «Голос» и «Х-фактор» Витольда Петровского.

На Манежной площади каждый день фестиваля будут показывать спектакли на морскую тему. 30 мая в 19:00 гостям покажут постановку «Морячки на каникулах» в исполнении артистов театра «Каникулы Про», а 31 мая в 19:00 театр «Парабазис» представит спектакль «Остров Буян». 1 июня в 19:00 театр «ДаМы» покажет «Моряк шоу», а 2 июня в 18:00 на сцене гости увидят новое прочтение «Золотой рыбки» от театра «Белый шар».

Послушать музыку и посмотреть спектакли можно будет и на окружных площадках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». На Ореховом бульваре 1 июня в 18:00 гостям представят ностальгическое ретро от группы «Чародеи», а 2 июня в 18:00 — музыкальную историю от детского кукольного теневого театра «Сказка из кармана».

В Куркине 2 июня в 14:00 прозвучит блюз от группы «Сергей Блюз Пахомов и друзья».