Строят святых: Сябитова раскритиковала звезд, известных бурной молодостью

Известная российская телеведущая Роза Сябитова, выступающая в роли свахи в шоу «Давай поженимся!», подвергла критике некоторых знаменитостей, в том числе Ксению Собчак, которые вели себя далеко не идеально, а теперь остепенились и раздают советы о семейном счастье и благополучии, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению главной российской свахи, некоторым звездам, известным своим аморальным поведением, не пристало говорить о семейных ценностях и морали.

«Есть такая проблема, когда некоторые девицы и молодые люди, о которых мы слышали очень некрасивые истории, женившись или выйдя замуж, начинают строить из себя святых. Например, Ксения Собчак и ей подобные», — уточнила Сябитова, добавила, что таких пар в шоу-бизнесе много.

По ее словам, пока у таких звездных советчиков есть аудитория, которая их слушает и доверяет им, они продолжат раздавать советы. Сябитова также предостерегла от приобретения курсов и марафонов за деньги.

«К тому же, советы нередко бывают платными, потом запускаются различные марафоны, что часто заканчивается плачевно», — предупредила она.