Стримера из РФ Абдуллаева могут посадить на 20 лет в Казахстане за оскорбления

Стримера из России Анара Абдуллаева могут посадить в колонию на срок от двух до 20 лет в Казахстане за оскорбление местных девушек. При этом жительницы страны заступаются за блогера в соцсетях, сообщает Mash .

5 февраля Абдуллаев вместе с приятелями стримерами и блогерами отдыхали в Казахстане и вели трансляцию. Друг блогера Ренат Пашаев похвастался повышенным вниманием местных девушек.

«Я не буду спать. Я буду е**** их», — сказал блогер на отрезке трансляции.

Казахстанские правоохранители задержали компанию на 15 суток за мелкое хулиганство. Также была начата проверка по статье «разжигание межнациональной розни". За это могут посадить на срок от 2 до 20 лет.

