Столичный выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Впервые площадкой для проведения выпускного в столице станет одна из ее знаковых территорий — ВДНХ. На мероприятии будут присутствовать более 45 тысяч участников. Для ребят выступят свыше 55 артистов, которых они выбирали сами, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что выпускной — это не просто праздник, а важный рубеж для десятков тысяч ребят, которые делают первый шаг во взрослую жизнь. В этом году мероприятие состоится в ночь с 27 на 28 июня на ВДНХ.

«На территории разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом. Выпускники смогут попробовать свои силы в музыке и искусстве, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, сразиться в танце, поучаствовать в сайкл-тренировках и многом другом. Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него — с учетом его интересов», — рассказала Ракова.

Тема городского выпускного в этом году — «Код поколения». Важные ценности для выпускников раскроют на более чем 15 площадках. Собственный трек можно будет создать в креативной зоне. Там же состоятся иммерсивное шоу, танцевальные баттлы и тренировки под диджей-сеты. Любители музыки смогут послушать классику в живом исполнении, а фанаты компьютерных игр — насладиться игровыми симуляторами.

Выпускников встретят на красной дорожке, а главной точкой притяжения станет огромная сцена, рассчитанная на 9000 зрителей. Для ребят споют SHAMAN, The Hatters, DABRO, Юля Гаврилина, MONA, Amirchik и другие. Трансляция масштабного события пройдет на МУЗ-ТВ.

На одной из сцен будет живое караоке с артистами, также ребята смогут создать авторские мини-треки, всю ночь их будут сводить диджеи. На иммерсивном шоу выпускники отправятся в путешествие, где будут разгадывать загадки. Они познакомятся с разными персонажами, которые расскажут, в чем особенность их поколения.

Для гостей выпускного пройдут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. Сразу несколько музеев можно будет посетить бесплатно до 03:00. В 04:00 развлекательные активности закончатся и стартует дискотека, которая продлится до 06:00.