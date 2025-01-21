Столичный клуб Arma, сменивший Mutabor, объявил о своем закрытии

Столичный клуб Arma, ранее известный как Mutabor, планирует закрыться в апреле. Об этом заявила пресс-служба заведения в Telegram-канале .

В опубликованном сообщении анонсирован первый из двух ивентов сезона, который пройдет 15 февраля. Клуб продолжит работу до весны, тогда же пройдут последние вечеринки. Он закроется в апреле.

После этого площадка на Дубровке, которая использовалась в качестве постоянной локации, перестанет работать. При этом команда заведения будет организовывать мероприятия в дальнейшем, но они не будут привязаны к определенному пространству.

Arma будет анонсировать новые места для проведения вечеринок на своих ресурсах.

В декабре 2023 года блогер Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку» в клубе Mutabor. Мероприятие обернулось большим скандалом. Сам клуб сначала закрыли на три месяца, а затем переименовали в Arma.