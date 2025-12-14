Стоимость выступлений певца Маликова выросла в два раза

Российский певец Дмитрий Маликов, который пытается завоевать популярность, в том числе у зумеров, поднял стоимость своих выступлений в два раза. Он стал нейро-юмористом и теперь просит за корпоратив четыре млн рублей, сообщает SHOT .

В январе 2024 года Маликов был не столь популярным. Он брал за выступление 1,5 млн рублей.

За год узнаваемость артиста увеличилась. Произошло это благодаря тому, что музыкант пытается быть в тренде. Он генерирует нейросетевые видео, придумывает мемы. На фоне этого аудитория Маликова увеличивается.

К концу 2025 года стоимость выступления Маликова увеличилась в два с половиной раза. Вскоре он поедет в крупный тур по РФ.

