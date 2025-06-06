Стену Цоя реставрируют на Старом Арбате в столице
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Художники в центре столицы начали работы по реставрации стены, посвященной музыканту и автору песен Виктору Цою, работы проводят ко дню его рождения, сообщает РИА Новости.
Как рассказала организатор реставрационных работ Кристина Журавлева, был организован сбор средств на реставрацию. На собранные деньги закупили краску и наняли художника.
«Переделываем стену Цоя ко дню его рождения, потому что она уже была рисунок — на рисунок, надпись — на надпись. В безобразном виде», — сказала Журавлева.
Художник заново напишет знакомый всем портрет музыканта. Это будет тот же рисунок, только обновленный.