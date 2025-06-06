Стену Цоя реставрируют на Старом Арбате в столице

Художники в центре столицы начали работы по реставрации стены, посвященной музыканту и автору песен Виктору Цою, работы проводят ко дню его рождения, сообщает РИА Новости .

Как рассказала организатор реставрационных работ Кристина Журавлева, был организован сбор средств на реставрацию. На собранные деньги закупили краску и наняли художника.

«Переделываем стену Цоя ко дню его рождения, потому что она уже была рисунок — на рисунок, надпись — на надпись. В безобразном виде», — сказала Журавлева.

Художник заново напишет знакомый всем портрет музыканта. Это будет тот же рисунок, только обновленный.