Стендап-комик Винокур выступит в «Лужниках» 16 июля

сегодня в 18:04

Стендап-комик Артем Винокур выступит со своей сольной юмористической программой в «Лужниках», сообщают организаторы.

Артем Винокур — победитель второго сезона шоу «Открытый микрофон», участник шоу Stand Up на ТНТ и «Comedy Баттл». Он также известен как ведущий и участник популярных шоу на YouTube и ТВ.

Юморист ведет шоу «Решалы» на канале «Комьюнити» вместе с другими комиками, помогая зрителям решать их проблемы.

Концерт состоится на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» — на огромной 15-метровой сцене под открытым небом, расположенной прямо у Москвы-реки. По словам организаторов, главное преимущество этого места — вместимость 10 тыс. человек.