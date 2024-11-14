Стас «Ай, как просто» извинился за шутку о гибели цесаревича Алексея

Станислав Васильев, более известный как блогер Стас «Ай, как просто», оказался в центре скандала из-за шутки об убийстве цесаревича Алексея, сообщает «Царьград» .

«Жена Николая II постоянно искала магов и пророков, чтобы предсказать судьбу или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», — пошутил Васильев в эфире программы «Соловьев Live».

На неудачную шутку ведущего вполне естественно отреагировали со стороны. Поступок блогера без внимания не оставили писатель Роман Антоновский, гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, публицист и радиоведущий Сергей Мардан.

«Я не знаю, каким надо быть ***, чтобы шутить над мученической смертью невинного мальчика, больного страшной, тогда еще неизлечимой гемофилией», — отметил Антоновский.

Корчевников же посчитал шутку людоедской, а Мардан охарактеризовал Васильева как «пример вопиющего невежества и глупости».

Стас «Ай, как просто» уже спешно извинился за свои слова, одновременно дав понять, что редакционная команда «Соловьев Live» увидела эту шутку на предварительном просмотре и не отклонила ее. Чтобы донести свою позицию до аудитории, Васильев использовал интересную формулировку, которая вроде бы и упрекала коллег, и оправдывала его самого.

«Ребят с „Соловьев Live“ подставлять тоже не хочется, они просто перед эфиром пропустили, не заметив», — отметил он.

Реакции от «Соловьев Live» пока не последовало.