Стартовало обучение на программе «Новые медиа Абхазии»

В Пицунде стартовало обучение для победителей конкурса для медиаспециалистовРеспублики Абхазия. Проект организован Администрацией Президента Абхазии по механике программы Мастерская новых медиа. Партнеры конкурса — АНО «Диалог», Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж», передает пресс-служба организаторов.

Заявки на участие в «Новых медиа Абхазии» подали более 530 человек, проживающих в Абхазии и создающих контент о Республике. По результатам отбора эксперты выявили 53 сильнейших кандидатов, которые получили приглашения на обучение. Это медиаменеджеры, блогеры, корреспонденты, редакторы и ведущие.

«Сегодня формируется новое поколение людей, которые призваны служить журналистике. В абхазской журналистике свои славные и прекрасные традиции. С сохранением этих традиций мы должны развивать нашу медиасферу, применяя современные информационные технологии. Именно вам и вашим коллегам предстоит сделать все, чтобы наша страна звучала громко, чтобы голос Абхазии доходил до многих миллионов жителей планеты Земля», — отметил президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Бадра Гунба также поблагодарил российских экспертов, организаторов и наставников программы. Ими стали генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, заместитель генерального директора «Первого канала» Андрей Писарев, ведущий программы «Вести» директор Института медиа ВШЭ Эрнест Мацкявичус.

«Программа нужна для того, чтобы людям было спокойно, безопасно, чтобы они знали, где достоверный источник информации, лидер общественного мнения, который скажет, что на самом деле происходит. Самое главное, чего мы можем достичь здесь, — не только создать медиапроекты, но и сформировать мощное медиасообщество специалистов Абхазии», — рассказала о цели программы основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Всего участников ждут 4 модуля по 3 дня, которые пройдут и в Абхазии, и в России. Особое внимание будет уделено развитию туристического бренда республики, а также созданию мультиформатного контента: документальных фильмов, подкастов, веб-сериалов, лендингов. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых медиапроектов, авторами которых станут участники обучения. Проекты получат экспертную и ресурсную поддержку.

«Найти наиболее талантливых и деятельных, дать им возможность найти применение для своего таланта, получить поддержку и найти команду для реализации идей. Именно эта задача ставилась при проектировании „Новых медиа Абхазии“. Для программы были подобраны уникальные мастера и сохранен принцип обучения в Мастерской новых медиа — принцип авторских мастерских», — отметил проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

Экспертами программы станут генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, главный редактор Mash Евгений Новиков и другие известные спикеры в медиасфере из России и Абхазии.