Стартовало голосование за культурную столицу России 2026 года

Началось народное голосование за город, который получит звание «Культурная столица года» и станет центром притяжения туристов в 2026 года. Об этом сообщили организаторы голосования.

Культурную столицу будут выбирать эксперты и жители со всей страны. Народное голосование впервые идет на портале Госуслуг — оно продлится до 1 декабря.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на платформу обратной связи, затем авторизоваться, используя учетные данные Госуслуг, сделать выбор и проголосовать.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, а в 2025 году будет Грозный. Культурную столицу 2026 года объявят 12 декабря.