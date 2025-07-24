Стартовал прием заявок на выставку «Мой город Люберцы: 1925-2025»

Открытый прием заявок на выставку «Мой город Люберцы: 1925-2025» стартовал в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сто лет назад Люберцам был присвоен статус города. Мы предлагаем художникам посмотреть на прошлое и настоящее Люберец через искусство. На конкурс принимаются работы разных жанров — живопись, графика, фотография, цифровое искусство, коллажи, архивные материалы с современной интерпретацией, инсталляции и арт-объекты, вдохновленные историей и развитием города. Работы должны быть посвящены Люберцам. Подать заявку можно до 17 августа включительно. Лучшие произведения будут представлены на выставке, которая пройдет 30 августа — в День города Люберцы», — сообщил председатель комитета по культуре муниципалитета Илья Рожников.

Он добавил, что желающие могут отправить заявки на почту expo@mvkmuseum.ru.

Необходимо прислать фото работы и краткое описание по форме: автор, название, год, техника.

Возрастные ограничения 16+.

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