Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Подмосковья»

21 октября начинается прием заявок на ежегодный профильный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Подать заявку для участия в конкурсе могут работники организаций туристической индустрии Подмосковья, стаж работы которых составляет не менее одного года по соответствующей профессии.

Оценивать участников будут в пяти номинациях:

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

«Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»;

«Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса»;

«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;

«Лучший экскурсовод (гид)».

Участников ждет отборочный тур в онлайн формате, а также очные испытания в полуфинале и финале конкурса.

Подать заявку можно до 9 ноября на официальном сайте конкурса. Там же размещена подробная информация о конкурсе.

Полуфинал пройдет 24 ноября в парк-отеле «Русский», г. о. Серпухов.

25 ноября состоится финал конкурса и награждение победителей и лауреатов. Участники, занявшие первое, второе и третье места в номинациях, получат памятные статуэтки и денежные призы.

Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» проходит в регионе уже более 20 лет. Его цели — повышение уровня сервиса и услуг в индустрии туризма, престижности профессий, связанных с турсектором и востребованности выпускников учебных заведений на рынке труда, привлечение квалифицированных кадров, пропаганда достижений и распространение передового опыта в индустрии туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.