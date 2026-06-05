сегодня в 14:16

Стартовал конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0» для учеников школ и студентов колледжей Московской области

Стартовал конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0» для учеников школ и студентов колледжей Московской области, передает пресс-служба организаторов.

Участие в конкурсе бесплатное, подать заявку возможно до 1 сентября.

Самые способные ученики школ и студенты колледжей смогут попробовать себя в качестве корреспондента, оператора, сценариста, режиссера-монтажа, художника. Победители пройдут мастер-классы о ТАСС, представят свою школу и регион в беседе с лидерами мнений, снимут и выпустят материалы.

Для участия следует заполнить анкету и приложить к ней ссылку на конкурсную работу.

Направление «сценарист»: в заявке необходимо прикрепить сценарий к видеоролику на тему «Дошкольное образование».

Направление «оператор»: в заявке необходимо прикрепить вертикальный или горизонтальный видеоролик

длиной от 30 до 60 секунд. Тема видеоролика «Дошкольное образование».

Направление «графический-дизайнер и режиссер монтажа»: в заявке необходимо прикрепить смонтированное интервью или репортаж на тему «Дошкольное образование».

Направление «художник»: в заявке необходимо прикрепить созданный участником рисунок в любой технике и в любом стиле. Тема Изображения — «Дошкольное образование». Рисунок может быть от руки или диджитал.

Направление «работа в кадре»: в заявке необходимо прикрепить видеоролик, в котором Участник берет интервью на тему «Дошкольное образование».

Итоги будут подведены 5 октября 2026 года.