Стартовал финальный этап 31 фестиваля «Театральная завалинка»

В этом году отборочный этап проводился с 1 апреля по 22 сентября в онлайн формате. В нем приняли участие более 18000 участников из 70 регионов России. По итогам отборочного тура в финальный этап прошли 350 ребят из 20 регионов.

В рамках фестиваля участники соревнуются в конкурсе спектаклей, конкурсах актерского мастерства и художественного слова, конкурсе афиш и программок, фотоконкурсе. Также неотъемлемой частью фестиваля является командообразующая программа, которая включает множество тематических игр и конкурсов. Каждый коллектив может проявить себя и получить «фестивальную бабочку» — переходящий символ, который дает право приехать на следующую «Театральную завалинку».

«Уже более 30 лет „Театральная завалинка“ собирает множество талантливых ребят со всей России, которые показывают свое мастерство в любительском театральном движении. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Добавим, что фестиваль-конкурс «Театральная завалинка» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Союза театральных деятелей Российской Федерации и входит в Перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации.

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