Стартовал финальный этап 31 фестиваля «Театральная завалинка»
Фото - © Московская областная творческая молодежная общественная организация "Театральная завалинка"
4 ноября состоялось открытие финального этапа Всероссийского молодежного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральная завалинка» на базе пансионата «Лесной городок». Глава Жуковского Борис Аубакиров посетил первый день фестиваля, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В этом году отборочный этап проводился с 1 апреля по 22 сентября в онлайн формате. В нем приняли участие более 18000 участников из 70 регионов России. По итогам отборочного тура в финальный этап прошли 350 ребят из 20 регионов.
В рамках фестиваля участники соревнуются в конкурсе спектаклей, конкурсах актерского мастерства и художественного слова, конкурсе афиш и программок, фотоконкурсе. Также неотъемлемой частью фестиваля является командообразующая программа, которая включает множество тематических игр и конкурсов. Каждый коллектив может проявить себя и получить «фестивальную бабочку» — переходящий символ, который дает право приехать на следующую «Театральную завалинку».
«Уже более 30 лет „Театральная завалинка“ собирает множество талантливых ребят со всей России, которые показывают свое мастерство в любительском театральном движении. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.
Добавим, что фестиваль-конкурс «Театральная завалинка» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Союза театральных деятелей Российской Федерации и входит в Перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации.
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