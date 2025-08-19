Станислав Пак представил песню «Родина моя» на Ветровском фестивале

Премьера песни стала ключевым событием фестиваля. Песня восхитила публику. «Родина моя» выразила глубокую любовь к Родине:

Красная, спелая,

Злато-узорная,

Родина, в сердце ты –

Песня просторная!

Ветровский фестиваль в Загорянке — это ежегодное творческое мероприятие, основанное как дань памяти и продолжение наследия местного поэта Анатолия Ветрова, многожанровый праздник, органично сочетающий поэзию, авторскую песню, классический романс, вокальное исполнение, инструментальную музыку и даже цирковое искусство. Ключевой особенностью фестиваля является его подлинно народный, камерный и семейный дух, где на одной импровизированной сцене выступают как признанные мастера, так и юные дарования, а атмосфера творческого единения и «неистребимой веры» в искусство объединяет зрителей и исполнителей в одно целое. По сути, это свободное объединение позитивных людей, где поэзия Ветрова и других авторов, положенная на музыку, становится живым мостом между прошлым и будущим, прославляя русскую душу, Родину и красоту человеческого таланта.