Стало известно, зачем русская поэтесса Берггольц писала письмо немецкому солдату

16 мая отмечается день 115-й годовщины со Дня рождения Ольги Берггольц. Стало известно, где в Петербурге находится библиотека и музей, посвященный ей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Улица, библиотека и музей в школе названы именем поэтессы и находятся они в старой части Невского района Санкт-Петербурга. В музее одним из самых популярных экспонатов является «Письмо», которое девушка писала немецкому солдату.

«Уже две недели нет от тебя новостей. Я подозреваю самое худшее. Многие из наших друзей уже погибли в России. Я каждый день мечтаю, как ты вернешься. Вот ты открываешь дверь кухни, вот наши дети виснут на твоем пальто… Гейнц, напиши мне…», — писала она.

Сотрудница отдела контрпропаганды, блестящий знаток немецкого языка и муза блокадного Ленинграда подготовила типичное письмо как из дома на фронт полное ненависти к войне и безграничной тоски по дому. Впоследствии эти записки разбрасывались под немецкими окопами.

Библиотека имени О. Ф. Берггольц получила данное письмо от Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Прямо на входе в библиотеку располагается фотовыставка, рассказывающая о памятных местах для поэтессы. Представлена Невская Застава, где девушка училась в школе, в доме «Слеза социализма» на Рубинштейна она жила после войны, а домик на Черной речке является последним адресом Берггольц.