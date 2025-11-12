Стало известно, во сколько ямальцам обойдутся новогодние аниматоры

Цены на Деда Мороза и Снегурочку в ЯНАО начинаются от 2,2 тыс руб

На Ямале местные аниматоры открыли бронирование поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки с выездом на дом. Стоимость вызова зимних персонажей начинается от 2200 рублей — это цена визита сказочных героев в Салехарде, сообщает «Север-Пресс» .

«Закажите чудо для своих детей: наши дедушкa и внучкa готовы приехать и порадовать, a такжe подарить подарочки вашим детям. Мы подберем вам программу, учитывая ваши пожелания», — обещают аниматоры.

Предлагается три варианта программы: короткая (5-10 минут) за 2200 рублей, средняя (10-15 минут) за 3200 рублей и максимальная (15-25 минут) за 4000 рублей.

В южной части Нового Уренгоя визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется минимум в 4000 рублей. Для ребят могут организовать как экспресс-поздравление (15 минут), так и полноценную 45-минутную программу. В нее включены фокусы, развлекательные игры, книга Деда Мороза и летающая елка. Аниматоры также готовы провести корпоратив для взрослых.

Для жителей северной части газовой столицы вызов зимнего волшебника и его внучки на дом стоит 6500 рублей. Дети смогут поучаствовать в квесте, стилизованном под мини-спектакль, где главной задачей будет поиск звезды для новогодней елки. Организаторы обещают фокусы, зрелищные эффекты, настоящее детективное приключение и неповторимую атмосферу волшебства. Продолжительность программы составляет 30 минут.

