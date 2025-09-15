Стало известно, сколько заработает «Тату» на первом концерте после воссоединения

«Тату» заработает около 30 млн рублей на своем первом концерте в Москве

Группа «Тату» заработает около 30 млн рублей за свой первый сольный концерт в Москве. Уже раскуплено более половины билетов на мероприятие, сообщает SHOT .

Концерт состоится в конце октября. Ожидается, что его посетят около 4 тыс. зрителей, все билеты будут раскуплены. Самые дешевые стоят 5 тыс. рублей, самые дорогие — 30 тыс. рублей.

Солистки Юлия Волкова и Лена Катина могут заработать 15 млн рублей. Остальная выручка пойдет организаторам, в том числе на оплату аренды площадки и работы технического персонала.

О своем воссоединении звезды нулевых заявили в соцсетях в мае. 19 июля в Крыму на пляжной сцене курорта «Мрия» они выступили вместе, как и раньше. О творческом пути исполнительниц и их дальнейших планах — в материале РИАМО.

