Стало известно, сколько Ксения Собчак потратила на каникулы в Куршевеле

Отдых российских и украинских знаменитостей в Куршевеле под музыку группы «Ленинград» спровоцировал оживленную дискуссию в онлайн-пространстве. Ксения Собчак, безусловно, стала одной из центральных фигур, приковавших к себе внимание. Стало известно, во сколько ей обошлись такие каникулы, сообщает Life.ru .

Светская львица, в сопровождении сына Платона, но без супруга Константина Богомолова, провела неделю на самом престижном горнолыжном курорте мира.

Аренда частного самолета для перелета из российской столицы и обратно, судя по прейскурантам компаний, предоставляющих подобные услуги, могла обойтись примерно в 150 тысяч евро. В стоимость включены также свежие фрукты и ягоды на борту.

Ксения с сыном остановились в пятизвездочном отеле под названием Grandes Alpes Private Hotel.

По словам элитных туроператоров, этот отель — шедевр дизайна, включающий 30 роскошных спален и гостиных, которые могут быть трансформированы по индивидуальному заказу в стандартные номера (площадью 28 м²), одно- или двухкомнатные люксы (от 100 м²) или апартаменты с тремя или четырьмя комнатами (от 150 до 300 м²)». Всем постояльцам предлагается косметика от Hermès, конфеты, фрукты и бутылка дорогого игристого вина.

Предположительно, Ксения Собчак выбрала двухкомнатный люкс. Учитывая, что стоимость самого скромного номера составляет около тысячи евро за ночь, проживание в течение недели могло стоить около 28 тысяч евро.

Ежедневно Ксения и Платон посещали местные рестораны. Черную икру, отличающуюся эффектной подачей, они, как ни странно, заказывали в Sumosan, лучшем японском ресторане курорта. Цена одной баночки составляла около 1500 евро. Полакомиться устрицами они предпочли во французском ресторане Lou Lou, где плато на двоих стоит 120 евро, без учета шампанского. Ужин в альпийском ресторане Des Airelles обошелся в фиксированную сумму — 265 евро на человека. Таким образом, расходы на питание за неделю могли составить около 25 тысяч евро.

В общей сложности, по подсчетам Life.ru, Ксения Собчак могла потратить на недельный отдых в Куршевеле около 200 тысяч евро, что эквивалентно примерно 18,5 миллионам рублей.