Стало известно, почему из Кунсткамеры пропали экспонаты «петровских уродцев»

Стало известно, куда пропала главная особенность музея Кунсткамеры, которая выделяла его среди других этнографических музеев, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Известно, что еще в 2015 году благодаря благотворительному фонду Владимира Потанина был разработан проект по масштабного ребрендингу музея. Идея заключалась в избавлении от имиджа «музея уродов и мутантов».

«Большая часть наших посетителей хотела видеть, как они говорят, уродов. Эти анатомические коллекции имеют огромное научное значение в России, но не воспринимаются так российскими зрителями», — заявил ранее бывший директор музея Юрий Чистов.

Спустя семь лет «изюминку» заведения сильно уменьшили. Местные жители были шокированы, что экспонатов осталось всего 15 штук. В социальных сетях недовольные посетители начали распространять информацию о том, что в музее осталась лишь витрина с эмбрионами, к которой постоянно огромная очередь. Также осталась одна витрина с «баночками», внутренности которой не удавалось посмотреть.

Гнев Петербуржцев дошел даже до Смольного, депутат Заксобрания Андрей Рябоконь направил запрос в музей и получил ответ о том, что экспозиция никогда не преследовала за собой цель показывать «петровских уродцев». Более того заявили, что экспонаты не могут так долго находиться в музее, поэтому большая часть была возвращена в фондохранилище.