Стало известно, кто заменит Глеба Калюжного в «Вампирах средней полосы»

После того, как актер Глеб Калюжный отправился проходить срочную службу в российской армии, встал вопрос, кто заменит его в новом сезоне сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли. В онлайн-кинотеатре Star сообщили, что роль Калюжного теперь будет исполнять 18-летний актер Тимофей Кочнев.

«В фильмографии 18-летнего актера уже более 30 проектов, включая сериалы „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „Пищеблок“ и „Папины дочки. Новые“», — говорится в сообщении онлайн-платформы.

Глеб Калюжный едва не стал фигурантом уголовного дела об уклонении от срочной службы в российской армии. После этого актер приезжал к следователю вместе с юристом, где решалась его дальнейшая судьба.

В итоге молодой человек пошел служить и уже записал первое видео в камуфляжной форме.

В своем Telegram-канале Кочнев разместил пост, в котором говорится, что в третьем сезоне «Вампиров средней полосы» он будет играть персонажа по имени Женек.