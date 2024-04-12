Стало известно, кто сыграет Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»
Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Золотого ключика» Алексея Толстого. Съемки стартуют во второй половине лета этого года, сообщают «Ведомости».
Один из продюсеров киноленты Михаил Врубель также отметил, что роль папы Карло досталась Александру Яценко, а кота Базилио — Александру Петрову. Главную роль Буратино исполнит звезда сериала «Тетя Марта» и фильма «Лед» 13-летняя Вита Корниенко. Для этого ей придется использовать CGI-костюм.
Виктория Исакова сыграет Лису Алису, Анастасия Талызина — Мальвину, Марк Эйдельштейн — Артемона, а звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев — Арлекина.
Над сценарием к новому «Буратино» работает Андрей Золотарев, известный по картинам «Лед», «Сто лет тому вперед» и «Слово пацана». Композитором станет Алексей Рыбников, который является автором знаменитой композиции к экранизации сказки 1975 года. Художником по костюмам выступит Наталья Балабанова.
Съемки пройдут в кинопарке в Новой Москве, в котором недавно возвели «итальянский городок». Премьера фильма может состояться уже во второй половине 2025 года.
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