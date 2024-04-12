Стало известно, кто сыграет Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Золотого ключика» Алексея Толстого. Съемки стартуют во второй половине лета этого года, сообщают «Ведомости» .

Один из продюсеров киноленты Михаил Врубель также отметил, что роль папы Карло досталась Александру Яценко, а кота Базилио — Александру Петрову. Главную роль Буратино исполнит звезда сериала «Тетя Марта» и фильма «Лед» 13-летняя Вита Корниенко. Для этого ей придется использовать CGI-костюм.

Виктория Исакова сыграет Лису Алису, Анастасия Талызина — Мальвину, Марк Эйдельштейн — Артемона, а звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев — Арлекина.

Над сценарием к новому «Буратино» работает Андрей Золотарев, известный по картинам «Лед», «Сто лет тому вперед» и «Слово пацана». Композитором станет Алексей Рыбников, который является автором знаменитой композиции к экранизации сказки 1975 года. Художником по костюмам выступит Наталья Балабанова.

Съемки пройдут в кинопарке в Новой Москве, в котором недавно возвели «итальянский городок». Премьера фильма может состояться уже во второй половине 2025 года.

Ранее студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Главные роли в картине исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага. В фильме показана история встречи злодея и его будущей подружки — Харли Квинн.