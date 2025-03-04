Стало известно, кого звездный актер Юра Борисов считает своей музой

Актер Юра Борисов появился на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос Анджелесе рука об руку со своей супругой Анной Шевчук. Поклонников поразили искренность пары и шикарный образ женщины. Стало известно, кто является настоящей музой для артиста, сообщает «ФедералПресс» .

Известно, что Шевчук не просто жена для актера, а еще и помощник в профессии. Девушка вовлечена в карьеру Борисова как агент. Она изучает сценарии, помогает в выборе ролей, ведет коммуникации с режиссерами и продюсерами, следит за плотным графиком мужа. Кроме того, супруга является стилистом Юры, помогая собирать наряды для публичных выступлений.

Сама Шевчук на церемонии отличилась своим внешним видом. На ней было утонченное светлое платье с оголенными плечами. Свой образ она дополнила легкой и естественной укладкой и минимальным макияжем. Многие заметили и оценили стиль и аристократичность Анны, подчеркнув, что она смогла достойно представить Россию на премии «Оскар».

Звездный актер множество раз отмечал значимость супруги в своей жизни и карьере. Он признался, что без поддержки и помощи жены ему было бы намного сложнее добиться успеха.

«Я бы не справился ни технически, ни психологически без нее. Она — моя опора, моя вселенная», — рассказал о супруге Борисов.