Стало известно, какой срок получил бы сейчас Дантес за убийство Пушкина

Юрист Русяев: убей Дантес Пушкина в 2024 году, ему дали бы до 20 лет колонии

Юрист Илья Русяев считает, что если бы суд в России в 2024 году рассматривал дело о дуэли Жоржа Дантеса и Александра Пушкина, то французского офицера приговорили бы к 8-20 годам за убийство великого русского поэта. По мнению правозащитника, Дантеса осудили бы по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает NEWS.ru .

Русяев отметил, что ч. 2 ст. 105 УК РФ подразумевает ответственность за убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами. Санкция по этой части статьи предусматривает лишение свободы сроком вплоть до 20 лет.

«Убийство при отягчающих обстоятельствах, каковыми в данном случае могли быть признаны хулиганские побуждения (дуэль в современном праве расценивается как хулиганство) и умышленное причинение смерти другому человеку, относится к категории особо тяжких преступлений», — сказал юрист.

По словам правозащитника, вероятнее всего Жоржу Дантесу пришлось бы отбывать длительное время заключения и находиться в исправительной колонии (ИК) строгого режима. Конкретный срок, к которому приговорили бы обвиненного в расправе над Пушкиным, определялся бы судом с учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности убийства.