В честь 155-летия со дня рождения предводителя Октябрьской революции и основателя Советского Союза Владимира Ленина художник Сергей Бугаев рассказал, что определение «Ленин — гриб» несло в себе достаточно серьезный смысл, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Определение „Ленин — гриб“ появилось на фоне той иерархии ценностей, которая распространилась в мире на базе одной из самых мощных идеологий и образных систем под названием „ленинизм“. Как бы мы ни относились к самому Ленину-Ульянову, система ленинизма большую часть 20-го века работала на 1/6 части суши по полной программе», — заявил эксперт.

Более того, специалист отметил, что ленинизм был очень мощной машиной образов, успешно работавшей в 20-м веке. Недаром миллионы людей из СССР помнят свои эмоции, когда они были еще пионерами и комсомольцами.

По мнению Бугаева, данное сравнение, предложенное в 1990-х музыкантом Сергеем Курехиным, было не просто провокацией, а отражением культурных и научных тенденций той эпохи. Позже телепередача с участием его и журналиста Сергея Шолохова стала частью «нового мышления» перестройки.

Еще позднее научно доказали, что грибы имели ключевую роль в экосистеме Земли, зарождении жизни на ней и контроле поведения организмов. После чего выражение, вызывавшее шутки, стало иметь глубокий смысл. Таким образом, как отметил эксперт, Курехин создал культурный язык, в котором сочетаются карнавальность и наука, а выражение стало деконструкцией культа Ленина.